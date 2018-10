Ukraina jalgpalliliit: Venemaa ja Ukraina sõprusmäng? See saab toimuda vaid pärast meie mängu Marsiga

"Ukraina-Venemaa sõprusmäng? Hetkeseisuga saaks see mäng toimuda vaid pärast Ukraina ja Marsi sõpruskohtumist," teatas Ukraina vutiliit sotsiaalmeedias.

"Ukraina versus agressorriik ning seda "Sport for all" initsiatiivil. See on tõesti naljakas!" lisas vutiliit.

"Sport for all" pakkus sel nädalal oma esindaja Janis Kuzinsi kaudu välja, et Venemaa ja Ukraina jalgpallikoondised võiks kohtuda neutraalsel pinnal, näiteks Serbias.

Ukraina ja Venemaa mängisid omavahel viimati 1999. aastal ning seda EMi kvalifikatsioonimängus.