Ühe ajastu lõpp? Wayne Rooney ei saanud Inglismaa koondisekutset

31-aastane Rooney jäi eemale ka märtsikuistest koondisemängudest Leedu ja Saksamaaga, kuid siis oli põhjuseks vigastus. Nüüd, kus Manchester Unitedi edurivimees on terve, ootas ta kindlasti koondisekutset, kuid peab tunnistama kurba tõde, et nooremad mehed on ta sealt välja puksinud.

Southgate on ründajatest koondisse kutsunud Jermain Defoe, Harry Kane'i, Jamie Vardy ja Marcus Rashfordi. Inglismaa koondis kohtub 10. juunil Glasgows MM-valikmängus Šotimaa ja 13. juunil sõprusmängus Pariisis Prantsusmaaga.

Kokku on kuivanud ka Rooney mänguaeg Manchester Unitedis. Eilses Euroopa liiga finaalis Amsterdami Ajaxi vastu, mille United võitis, toodi ta väljakule vaid viimaseks minutiks Juan Mata asemele.

25 players have been called up for the #ThreeLions' games against Scotland and France next month.

