UEFA võib lähiajal tuua jalgpallimatšidesse suure muutuse

Euroopa juhtiv jalgpalliorganisatsioon UEFA on andnud mõista, et varsti võivad treenerid teha mängu jooksul neli vahetust, teatab Hispaania meedia.

Seda süsteemi on juba katsetatud kahel korral naiste EM-il ja eelmine aasta ka noormeeste U21 EM-il. Peamine nõudlus sellise reeglite muutumiste järgi tuleb just mängijatelt, kes kurdavad, et mängugraafik on liiga tihe ja nad ei saa nii suure koormusega hakkama.

Ajalehe Marca andmetel kohtusid jalgpalliliidu kõrged ametnikud pühapäeva õhtul Bratislavas, et arutada muutust ja andsid sellele rohelise tule.