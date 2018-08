UEFA valis aasta parimaks mängijaks Luka Modrici

Parima meesjalgpalluri valimisel edestas Modric oma endist meeskonnakaaslast Cristiano Ronaldot ja Mohamed Salah'i. Modric võitis tänavu Madridi Realiga Meistrite Liiga karika ja aitas Horvaatia koondisel jõuda jalgpalli MM-i finaali.

Parima naisjalgpalluri auhinna sai VFL Wolfsburgi mängija Pernille Harder.

Meistite Liiga auhindade jagamisel tegi puhta töö Madridi Real. Lõppenud hooaja Meistrite Liiga parimaks valiti Keylor Navas. Parimaks kaitsjaks nimetati Sergio Ramos, parima poolkaitsja tiitel läks Luka Modricile. Parima ründaja auhinna sai endale Cristiano Ronaldo.

OFFICIAL: @lukamodric10 is the UEFA 2017/18 Men’s Player of the Year🥇



Congratulations, Luka 👏🇭🇷 pic.twitter.com/Wxer0o4U9K