UEFA plaanib jalgpalluritele kehtestada palgalae

Euroopa jalgpalliliidu president Aleksander Ceferin teatas, et organisatsioon on tõsiselt arutamas võimalust kehtestada suurklubide mängijate palkadele lagi.

Ceferini arvates suureneb tippklubide ja tagumiste klubide vahel vahe iga aastaga ning palgalagi tasandaks seda probleemi. Muudatus lihtsalt limiteeriks näiteks kui palju klubi eelarvest võib kuluda palkadele.

Kuid president teab, et selline plaan ei läheks kindlasti läbi ilma vastupanuta suurklubide poolt. "Need kellel on raha on ka kõige tugevamad ning peale selle on neil head tutvused ka meedias," ütles ta.

"Kui see läheks läbi, siis minu arvates oleks see ajalooline muutus."