UEFA kaalub penaltiseeriates olulise muudatuse tegemist

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) plaanib penaltiseeriaid osalevate võistkondade jaoks ausamaks teha, muutes löömise järjekorra senist süsteemi.

Kui praeguse süsteemi järgi löövad tiimid penaltiseerias 11 meetri trahvilööke kordamööda ("ABAB-süsteem"), siis nüüd katsetatakse uudset ABBA-skeemi, kus esmalt alustaks üks võistkond, misjärel saaks teine kaks lööki.

Uue süsteemi järgi vahetuks löömise järjekord iga penaltivooru tagant ning ühel võistkonnal ei oleks seega nii suurt eelist - uuringud näitavad, et hetkel võidab ligi 60% penaltiseeriatest löömist alustav võistkond. Arvatakse, et see on seotud suurema vaimse pingega, mis tihtipeale teisena löömist alustavaid mängijaid tabab.

Uut korda katsetatakse teisipäeval Tšehhis alanud naiste U17 EM-finaalturniiril.