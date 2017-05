UEFA ja Lõuna-Aafrika jalgpalliliit taaselustavad Interkontinentaalse karikamatši

Lõuna-Ameerika jalgpalliliit CONMEBOL ja Euroopa jalgpalliliit UEFA peavad läbirääkimisi viimati 2004. aastal välja jagatud Interkoninentaalse karikamängu taastamise teemal.

CONMEBOL-i presidendi Alejandro Dominguezi sõnul on alaliidud suusasõnaliselt kokku leppinud, et kummagi maailmajao karikasarja võitjad võiksid järgmisest aastast uuesti regulaarselt kohtuma hakata. Meie mandrilt pandaks karika eest võitlema UEFA Euroopa liiga, Lõuna-Ameerikast Copa Sudamericana võitja.

Samuti tahab Dominguez, et omavahel kohtuksid ka Euroopa meistriks tulnud koondis ja Copa America tšempion ehk praegusel juhul Portugal ja Tšiili.

"Arutame UEFA-ga Interkontinentaalse karika ja uue karikamängu pidamist järgmise aasta augustist," ütles Dominguez Paraguay raadiokanalile. "Suusõnaliselt on tingimustes kokku lepitud. Nüüd peame lihtsalt astuma järgmised sammud. Kuna see on unikaalne projekt, peame me välja vaatama mängupaigad ja otsima sponsoreid. See kõik võtab aega."

Viimase Interkontinentaalse karika mängisid 2004. aasta detsembris välja Meistrite liiga võitja FC Porto ja Kolumbia klubi Once Caldas. 0:0 lõppenud normaal- ja lisaaja järel võitis Porto penaltiseerias 8:7.