Türklased tõttasid enesetapumõtteid mõlgutanud 34-aastasele puruvaesele Arsenali kunagisele tähele appi

Pühade ajal lõi Inglismaa meedias laineid lugu 34-aastasest endisest Londoni Arsenali jalgpalliklubi kaitsjast Emmanuel Ebouest, kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

Eboue tunnistas, et ta on jäänud ilma kogu oma jalgpallurikarjääri jooksul teenitud rahast ning teda ähvardab ka tema Londoni kodust välja tõstmine. Viimase raha kaotas ta lahutusega oma nüüdseks endisele abikaasale. Naise hoole all on ka nende kolm ühist last, keda Eboue pole enam mitu kuud näinud. Kõige selle peale tunnistas endine äärekaitsja, et ta on mõlgutanud ka mõtteid enesetapust.

Raskes seisus endisele Elevandiluuranniku koondislasele tõttas nüüd appi tema kunagine koduklubi Istanbuli Galatasaray. Türgi suurklubi peatreener Fatih Terim tunnistas CNN Turk eetris, et Ebouele pakuti tööd Galatasaray U14 tiimi abitreenerina.

“Kuulsin tema juhtumist riietusruumis. Teeme kõik, et oma sõpra aidata,“ sõnas Terim.

Eboue kuulus Arsenali ridadesse aastatel 2004 kuni 2011. Galatasaray särki kandis ta 2011 kuni 2016. 2016. aastal liitus ta veel Sunderlandiga, kuid seal tema karjäär hoopis lõppes.