Tšiili jõuline mängustiil maksab neile endile kätte

Tšiili jalgpallikoondise kiire ja kõrge pressinguga mäng on peatreener Juan Antonio Pizzi sõnul neile endile tekitamas probleeme.

Pizzi sõnul nõuab neile omane stiil nii palju füüsilist pingutust, et pole kindel, kas nende vananev koondis suudab järgmine aasta MM-il enam sama mängu mängida. Nende keskmiseks vanuseks on 28,6 aastat ja paljud staarmängijad on juba üle 30.

Tšiili on tuntud kõrge oma kõrge pressingu poolest ning üritavad võita palli juba vastase väljakupoolel. Ka ründesse minnes on nad nii teravad, et endine Hispaania peatreener Vicente del Bosque kutsus neid "üheteiskümneks kamikazeks."

Sellise mängustiili võttis esimesena kasutusele Marcelo Bielsa, kes juhendas koondist 2010. aasta MM-il. Ka tema järeltulijad Jorge Sampaoli ja nüüd Pizzi, on jätkanud sellega.

Ka Maailmajagude turniiril Tšiiliga 1:1 viigi teinud Austraalia peatreener Ange Postecoglu ütles, et nende vastu mängides ei tohi neil lasta domineerida, vastasel juhul on võimatu neid võita.

Kuid Pizzi tunnistab ka ise, et selline stiil nõuab suurt pingutust: "Meie vastased teavad meie mängu ja nad muudavad oma plaane meie vastu. Tavaliselt ei taha nad võtta ka initsatiivi."

"Ma ei vaidle vastu, et selline jalgpall tekitab vigastusi eriti kui mängud on iga paari päeva tagant. Kuid me tahame palli hoida ja võita seda tagasi ning see vajab energiat," lisas ta.