Tšiili jalgpallikoondise peatreener pani ameti maha

Järgmise aasta MM-finaalturniirilt välja jäänud Tšiili jalgpallikoondise peatreener Juan Antonio Pizzi astus tagasi.

Pizzi teatas tagasiastumisest tund pärast 0:3 kaotust Brasiiliale, mis tähendas Tšiili jaoks Lõuna-Ameerika valiksarjas alles kuuendat kohta.

Eelmisel aastal tšiillased Copa America meistriks tüürinud Pizzi leping lõppes koos valiktsükliga ning Hispaania ekskoondislane kinnitas kaotuse järel, et uueks ametiajaks ta enam peatreeneriks ei kandideeri. "Ma välistan enda jätkamise," sõnas ta ajakirjanikele.

Paljud jalgpallieksperdid on pakkunud, et Tšiilile sai selles valiksarjas saatuslikuks liiga eakas koondis, sest nende tähed Claudio Bravo, Arturo Vidal ja Gary Medel on juba 30ndates eluaastates.

Lõuna-Ameerikast pääsesid MMile Brasiilia, Uruguay, Argentiina ja Kolumbia. Viiendana lõpetanud Peruu kohtub play-offis Uus-Meremaaga.