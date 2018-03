Tour de France`i korraldajad ei lase Chris Froome`i starti

Chris Froome'i lootused tänavu oma viiendat Tour de France`i võitu jahtida hakkavad kustuma, sest velotuuri korraldajad ei taha positiivse dopinguproovi andnud inglast starti lasta.

Froome, kes jäi mullu Vueltat võites vahele astaravimi salbutamooliga, eitab kõiki süüdistusi ja jätkab võistlemist, kuid Touri korraldajad meest stardis näha ei taha.

Inglane loodab oma advokaatide ja palgatud teadlaste abile, kes üritavad ratturi positiivsele proovile mõistlikku selgitust leida.

Rahvusvahelise Jalgrattaliidu (UCI) president David Lappartient on avaldanud Team Sky meeskonnale survet, et nad Froome`i Touril starti ei saadaks, kuid see veenmine pole siiani vilja kandnud.

Press Association Sporti ja Cyclingnewsi andmetel on täiesti kindel, et kui neljakordse võitja dopingujuhtum enne Touri algust lahendust ei saa, inglast starti ei lasta.

32-aastane Froome võitis maailma mainekaima tuuri aastatel 2013, 2015, 2016 ja 2017. Tänavune Tour de France algab 7. juulil.