Torino Juventus võitis neljandat aastat järjest Itaalia karika ja seda suurepärase statistikaga

Torino Juventuse jalgpalliklubi krooniti neljandat aastat järjest Itaalia karikavõitjaks. Seekord alistati finaalis 4:0 AC Milan.

Juventuse kasuks lõi kaks väravat keskkaitsja Medhi Benatia. Korra oli täpne Douglas Costa ning lõpetuseks sai omavärava kirja Milani horvaadist ründaja Nikola Kalinic.

Juventuse triumf Itaalia karikasarjas oli täielik – terve turniiri jooksul ei lastud endale lüüa ühtegi väravat. Finaali eel oli sama suutnud ka Milan, kuid Juventus karistas nad ära neljal korral.

Juventus on sellega neljandat hooaega järjest lähedal duublile, kuna Itaalia meistritiitel on neil sisuliselt samuti käes. Kaks vooru enne hooaja lõppu edestab Juventus teisel kohal olevat Napolit kuue silmaga. Lisaks on Juventuse väravate vahe parem 16 võrra.