TOP 10 | Millised tippmängijad ei pääsenud jalgpalli MMile?

Täna loositakse Moskvas tuleva aasta suvel toimuva jalgpalli MMi alagrupid. Millised tippmängijad vaatavad loosimist aga kurvalt televiisorist, teades, et nende koondis Venemaale ei sõida?

10. Naby Keita, Guinea

Suvise üleminekuakna lõpetuseks Ragnar Klavani koduklubi Liverpooliga lepingu sõlminud, aga üheks hooajaks veel RB Leipzigi ridadesse jääv Keita aitas Leipzigi mullu klubi debüüthooajal (!) Bundesligas koguni teisele kohale. Liverpool maksis keskväljamehe eest väidetavalt üle 60 miljoni euro ning seda isegi teadmises, et meest nähakse enda juures alles aasta pärast. Guinea jõudis Aafrika valikturniiril küll viimasesse faasi ehk 20 parema sekka, kuid jäi oma alagrupis Tuneesia, Kongo DRi ja Liibüa järel raudselt viimaseks.

9. Edin Džeko, Bosnia ja Hertsegoviina

AS Roma ründetuus Džeko lõi eelmisel hooajal Serie A-s 37 mänguga koguni 29 väravat ning on head hoogu jätkanud ka tänavu, saades 13 kohtumisega kirja seitse tabamust. Bosnia koondisega Džekol aga nii hästi kui 2014. aasta MM-valikturniiril ei läinud: Eesti ees saadi oma alagrupis kolmas koht, jäädes alla Belgiale ja kahe punktiga ka Kreekale.

8. Arjen Robben, Holland

Hollandi jalgpallikoondis on pärast 2014. aasta MMi pronksi langenud kriisi: kõrvale on jäädud kahelt finaalturniirilt järjest ning pikisilmi oodatakse uut põlvkonda ja uut treenerit, kes meeskonna ümber taas sära taastaks. 33-aastane Robben lõi küll oma koondisekarjääri viimases mängus Rootsi vastu kaks väravat ning vedas tiimi valikmängus 2:0 võidule, kuid sellest ei piisanud - Prantsusmaa ja Rootsi järel saadi valikgrupis kolmas koht, mis finaalturniirile ei vii.

7. Henrikh Mkhitarjan, Armeenia

Manchester Unitedi keskväljavõlur on pärit Armeeniast, mis tähendab, et MM- või isegi EM-finaalturniirile jõudmine oleks tema jaoks tõeline ime. Sarnaselt Eestile olid armeenlased sellele unistusele kõige lähemal enne 2012. aasta EM-i, kui oma alagrupis jäädi kolmandaks, kusjuures otsustava mängu Iirimaaga sai neile saatuslik kohtuniku vale otsus, millega anti nende väravavahile punane kaart. 2018. aasta MM-valikturniiril laineid ei löödud: Poola, Taani, Montenegro ja Rumeenia järel oldi alles viiendad, edestades vaid Andorrat. Mkhitarjan sai valiksarjas kirja kaks tabamust.

6. Giorgio Chiellini, Itaalia

Paljuräägitud Itaalia põrumise juures jääb teiste tähtede kõrval finaalturniirilt eemale ka 33-aastane Juventuse keskkaitsja Chiellini, kes on viimastel aastatel olnud Itaalia koondises tõeliseks selgrooks ja tugitalaks. Pärast pettumust play-off'is Taani vastu teatas Chiellini ühtlasi koondisekarjääri lõpetamisest.

5. Alexis Sanchez, Tšiili

Lõuna-Ameerika valikturniiril oli suurimaks üllatuseks lõpuks Tšiili koondise põrumine: on nad ju praegugi valitsevad oma mandri meistrid, olles võitnud kaks viimast Copa America turniiri järjest. Otsustavast play-off kohast jäädi lõpuks ilma ülinapilt: Peruu edestas neid võrdsete punktide juures vaid parema väravate vahega. Teiste seas jääb seega Venemaalt eemale ka Arsenali ründeäss Sanchez.

4. Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon

Dortmundi Borussia suurima tähe Aubameyangi õnnetuseks on ta Gaboni koondises ainus kõrgeima kategooria äss, kuid tema lohutuseks on kahe miljoni elanikuga Aafrika riigis pead tõstmas igati lubav põlvkond: Southamptoni poolkaitsja Mario Lemina on 24-aastane, Sundelandi mees Didier N'Dong 23, heal tasemel noori mängib tugevates Euroopa liigades teisigi. Järgmiseks MM-finaalturniiriks on Aubameyang ise aga juba 33 - kas püssirohtu jagub?

3. Arturo Vidal, Tšiili

Tšiili väljajäämine võib ajastu lõpu märki tähendada ka 30-aastase Vidali jaoks - kas tema mängud MMil on juba mängitud? Kataris 2022. aastal toimuvaks turniiriks on ta juba 35...

2. Gareth Bale, Wales

Madridi Reali mees on viimasel ajal olnud tõsiselt kimpus vigastustega, aga sellest hoolimata suutis Wales end finaalturniirile lähedale mängida: põnevas alagrupis saadi Serbia ja Iirimaa järel, aga Austria ees kolmas koht. Edasipääs oli sealjuures lahtine viimase mänguni, mis aga iirlastele 0:1 kaotati.

1. Gianluigi Buffon, Itaalia

Itaalia MMilt eemale jäämine oli jalgpalliüldsuse jaoks ilmselt kõige suurem šokk - viimati 1958. aasta turniirilt kõrvale jäänud itaallased jäid sedapuhku kahe mängu kokkuvõttes play-off'is Taanile alla, olles eelnevalt alagrupis Hispaania järel teise koha saanud. Ajastu lõppu tähendas see mitme Itaalia ässa jaoks, kõige suuremat tähelepanu pälvis aga Buffon, kes pidi esialgu MM-finaalturniiriga oma pikale karjäärile punkti panema. Kaotuse järel teatas mees, et koondisemängud on tal mängitud.