Endine Kanada jalgpallitäht Paul James protestib valitsuse võimetusele vaimuhaigete inimestega toime tulla näljastreigiga.

Kanada tervishoid on viimasel ajal palju kriitikat saanud. Riigi poolt tagatakse inimesele tasuta vaid eluohtliku haiguse ravi, eriti suures kriisis on vaimselt haiged kodanikud.

Paul James, kelle enda elu seoses kokaiinisõltuvusega 2008. aastal dramaatilise pöörde võttis, on otsustanud hakata kõikide nende inimeste eestkõnelejaks, lubades edaspidi juua vaid vett.

James esindas Kanada vutikoondist 1984. aasta olümpiamängudel ja kaks aastat hiljem maailmameistrivõistlustel. James lõi 1985. aasta MM-valikmängus Costa Ricale otsustava värava, mis aitas vahtralehemaa esimest ja viimast korda suurturniirile.

"Ma olen 53-aastane. Ma pole kaheksa aastat töötanud, kuigi olen kandideerinud rohkem kui 100 töökohale," rääkis James Kanada peaministrile Justin Trudeaule adresseeritud videosõnumis.

"Ma olen elav näide sellest, mis juhtub, kui inimesed teada saavad ja sind diskrimineerima hakkavad. Seda, mida mina olen kogenud, ei tohiks ükski teine kanadalane kogeda. Ma olen täiesti töökõlbmatu. Olen kaotanud oma karjääri, oma eluaegse kire. Ma ei taha nende sõnadega kedagi ähvardada... Räägime asjadest ausalt."

Jamesi 25. jaanuaril tehtud videot on tänaseks näinud pea kogu Kanada. Tema endistele meeskonnakaaslastele teeb see eriti suurt meelehärmi.

"See on väga kurb lugu. Ta on alati osanud end selgesti väljendada. Väga tark ja professionaalne inimene. Üks kõvemaid töörügajaid. Ta võitis alati kõik 12-minutilised jooksud ja muud füüsilised testid - väga-väga pühendunud sprortlane. See avab tõeliselt silmad ja näitab, mis võib sõltuvuse tagajärjel juhtuda. See võib juhtuda igaühega," rääkis endine Kanada koondise väravavaht Paul Dolan.