Teeme järgi? Poole miljoni elanikuga väikeriigil on kuldne võimalus pääseda jalgpalli MM-ile

Vähem kui 500 000 elanikuga Roheneemesaared on vähem kui nädalaga võitnud sada korda suurema rahvaarvuga Lõuna-Aafrika Vabariiki kahel korral 2:1.

Need kaks võitu viisid Roheneemesaared D-alagruppi koos Burkina Fasoga juhtima. Ees on ootamas veel kohtumised Senegaliga kodus ja Burkina Fasoga võõrsil.

Roheneemesaared, mille pindala on sama suur, kui kokku liita Saaremaa ja Hiiumaa, saaks edasipääsu korral kõige väiksema rahvaarvuga riik, mis MM-il saanud on. Hetkel on see tiitel 2006. aastal turniirile kvalifitseerunud Trinidad ja Tobago käes. Seal on inimesi aga 1,3 miljonit.

"Ei loe ainult kvaliteet või kui suur su riik on. Meie unistus on veel reaalne ning kahe kuu pärast näeme, mis saab," ütles Hollandis sündinud Garry Rodrigues, kes viimases mängus Lõuna-Aafrika Vabariigi vastu tõid koondisele võidu.