TÄNA | Moskvas loositakse jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupid

Täna tehakse Moskvas algust suvise jalgpalli MM-finaalturniiri sisulise poolega: nimelt pannakse pidulikul üritusel paika alagruppide koosseisud.

Lisaks korraldajamaale Venemaale on juba mõnda aega selged olnud ülejäänud 31 finaalturniirile pääsenud jalgpallimaad ning oktoobrikuise FIFA edetabeli järgi on koondised juba ka nelja loosipotti jagatud - igas alagrupis saab olema üks meeskond igast neljast potist.

Lisaks sellele jälgitakse loosiprotseduuri ajal veel ka seda, et igasse alagruppi satuks vähemalt üks, aga mitte üle kahe Euroopa koondise, teistest konföderatsioonidest ei tohi ühes grupis olla enam kui üks koondis.

Loosipotid:





Sulgudes on kirjas koondise koht FIFA edetabelis. Võõrustajariigile Venemaale on koht esimeses potis ja A-alagrupis juba garanteeritud. Venemaa on ühtlasi ka madalaima FIFA edetabelikohaga koondis MMil - seda suuresti seetõttu, et korraldajamaana ei saadud osaleda valikturniiril, kus teised edetabelipunkte kogusid.

Debütante on finaalturniiril sedapuhku kaks: Island ja Panama.

Loosiprotseduur algab Eesti aja järgi kell 17.00. Loosimine algab esimesest potist.