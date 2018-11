Tallinnas Sinisärkidele õpetust andnud Iiri vanameister riputab lõplikult putsad varna

38-aastane Keane jõudis pika karjääri jooksul esindada selliseid tippklubisid nagu Milano Inter, Tottenham, Liverpool, Glasgow Celtic, West Ham United, Los Angeles Galaxy ja Aston Villa. Iirimaa koondises lõi ta 146 mänguga 68 väravat, sealhulgas ka kaks Eesti võrku. Kurikuulsas 2012. aasta EM-valikturniiri play-off mängus, mille Sinisärgid kodus 0:4 kaotasid, lõi Keane kaks väravat, ühe neist 88. minutil penaltist.

"Täna, pärast 23 imelist aastat teatan ma ametlikult oma professionaalse jalgpallurikarjääri lõpetamisest," seisis Keane'i pressile läkitatud avalduses.

"Cumlin Unitedist mööda maailma linnadesse nagu Milan, London ja Los Angeles, ma poleks kunagi oodanud, et mu jalgpallurielu sellist teed võib minna. See on ületanud kõik lootused, mis mul kunagi jalgpallihullu poisina Dublinis üles kasvades olid."

Hiljuti nimetati Keane Iirimaa koondise treenerite tiimi. Viimaseks koduklubiks jäi tal India meistriliigas mängiv ATK, kus ta pallis 2017. aasta suvest selle aasta kevadeni. Iirimaa peatreeneriks palgati pühapäeval 1996.-2002. aastani sama ametit pidanud Mick MacCarthy, kes asendab sel positsioonil 2013. aastast püsinud Martin O'Neilli.