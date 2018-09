Taani naljakoondise aeg on läbi: jalgpallurid ja alaliit jõudsid kokkuleppele

Taani koondis pidas nädala keskel sõprusmängu Slovakkiaga, kasutades profimängijate asemel saalikoondislasi ning amatöörmängijaid ning saades kirja 0:3 kaotuse.

Profimängijad keeldusid koondist esindamast, sest jalgpalliliit üritas nendega uut lepingut sõlmides peale suruda tingimusi, mis palluritele ei sobinud. Nüüd on aga pooled kokkuleppele jõudnud ning tänasel mängul esindavad Taanit tavapärased ässad. Kumbki pool ei jaga aga enne mängu tüli kohta täiendavaid kommentaare.

Taani "naljakoondist" juhendanud John Jenseni sõnul on see tema jaoks suur kergendus, et ta ei pea ametlikule mängule sellise seltskonnaga minema. "Need mängijad, kes kolmapäeval mängisid, on väga õnnelikud, et Walesi vastu õige tiim läheb. See lugu poleks saanud paremini lõppeda."