Taani jalgpallinaiskond riskib MM-valiksarjast eemaldamisega

Taani naiste jalgpallikoondis teatas, et ei ilmu reedesele MM-valikmängule Rootsiga kohale, kuna pole oma alaliiduga kokkuleppele jõudnud töötingimuste osas.

Taani jalgpalliliit (DBU) informeeris Rootsi kolleege otsusest täna hommikul.

Vaidlus alaliiduga käib raha üle. DBU sõnul nõuavad naiskonna esindajad iga-aastase toetuse 2,6 miljoni krooni (349 258 euro) pealt 4,6 miljoni (617 918 euro) peale suurendamist, et nad saaksid maksta mängijatele suuremid boonuseid ja tugevdada treenerite tiimi. Meeste koondis tegi isegi ettepaneku loobuda naiste heaks 500 000-kroonisest aastaboonusest, kuid sellest keelduti, vahendab Briti meedia.

Naised ise ütlevad, et tahavad vaid meeste koondisega võrdset kohtlemist.

Palgaläbirääkimised on tänavu augustis EM-i finaali jõudnud ja seal Hollandile alla vandunud Taani naistel vutiliiduga käinud juba eelmisest novembrist. Pärast Rootsi mängu on neil järgmine valikkohtumine kavas juba teisipäeval Horvaatiaga. Seni on peetud üks valikkohtumine, milles alistati eelmisel kuul 6:1 Ungari.

DBU on juhtunust teavitanud ka rahvusvahelist jalgpalliliitu FIFA-t. Välistatud pole rahaline karistus ega koondise MM-valiksarjast eemaldamine.