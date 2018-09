Taani jalgpallikoondist ähvardab UEFA võistlustelt eemaldamine, Rahvuste liigat alustatakse teise ešeloni mängijatega

"Tunneme, et alaliidu eesmärk ongi meid hulluks ajada. Nad tahavad jätta muljet, et meie ei taha koondist esindada. Aga seis on hoopis vastupidine. Pean tunnistama, et meie selge arusaam on, et alaliit pole kiire lahenduse otsimisest huvitatud."

Taani jalgpalliliidu president Jesper Møller selgitas, et kokkulepe saavutamine sponsorlepingute osas on vajalik eelkõige alaliidu kogukonnaprojektide rahastuse suurendamiseks, kuid mängijad, kellel on oma isiklikud toetajad, pole nõus sellistesse projektidesse panustama.

"On kahetsusväärne ja tõsine teema, et meil ei ole koondisega uut lepingut sõlmitud. Kõige tähtsam on, et need kaks koondisemängu saaksid peetud. Meie eesmärk on, et nendeks mänudeks saaks kokku tugevaim võimalik meeskond. Vastasel juhul riskime suurte trahvide ja võimaliku UEFA-st eemaldamisega," rääkis Møller.