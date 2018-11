Šveits alistas suures lahingus Belgia koguni 5:2 ning pääses Rahvuste liiga finaalturniirile

Belgia alustas kohtumist suurepäraselt: Chelsea tähe Eden Hazardi noorem vend Thorgan tegi skoori nii 2. kui 17. minutil ning paistis, et Belgia liigub kenasti alagrupivõidu poole.

Šveitslastel olid aga teised plaanid: 26. minutil lõi Ricardo Rodriguez penaltist ühe värava tagasi ning juba viis minutit hiljem oli Haris Seferovici tabamuse järel tablool viiginumbrid. 44. minutil oli taas täpne Seferovic, mis tähendas, et Belgia 2:0 eduseis muutus vähem kui 20 minutiga 2:3 kaotusseisuks.

Teine poolaeg kuulus kodumeeskonnale: 56. minutil oli täpne Nico Elvedi, 84. minutil vormistas kübaratriki Seferovic. Sealjuures oligi Šveitsil vähemalt kaheväravalist võitu vaja, et alagrupi esikoht Belgia ees endale noppida.

Belgia jäi selles alagrupis teisele kohale, kõik neli mängu kaotanud Island jäi viimaseks ning kukub B-liigasse.

Üks edasipääseja on Šveitsi, Inglismaa ja Portugali kõrval veel lahtine: see on kas Prantsusmaa või Holland. Hollandlastel on edasipääsuks tarvis viimases voorus Saksamaa vastu vähemalt viiki.