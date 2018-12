Suurepärane võimalus! Soomes tuli müüki Lionel Messi auto

Kolmeliitrise turbodiiselmootoriga Audi A7 läbisõit on 19 789 kilomeetrit, masinal on 272 hobujõudu ja all 21-tollised Vosseni veljed ning ka numbrimärk on uhke - MES-51.

Messile kingiti see auto Audi tehase poolt, kuna Saksamaa autotootja on vutitähe koduklubi FC Barcelona sponsor. Messi müüs seejärel masina soomlasest korvpallurile Petteri Koponenile, kes panigi nüüd selle müüki.

Jõuluõhtuni kestva oksjoni hind on tõusnud praeguseks 30 500 euroni. Koponen on lubanud masina ostjale kinkida ka oma autogrammiga Soome koondise särgi. Kuulutust näeb siit.