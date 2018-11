SUPERCLASICO | Jalgpallimaailma suur vastasseis jõuab esmakordselt maksimaalselt kõrgele tasemele

Buenos Airese suurklubide Boca Juniorsi ja River Plate'i vastasseis on ülimalt tuline ja seda jälgitakse üle maailma. Nimeks on see saanud Superclasico. Linnasisestest derbidest hinnatakse maailmas sama kirglikuks ehk ainult Glasgow tipptiimide Rangersi ja Celticu vastasseisu.

Boca Juniors ja River Plate jagavad 13 miljoni elanikuga Buenos Airese sisuliselt pooleks. Pooleks jagavad need kaks tegelikult terve riigi. Kui kahe klubi poolehoidjad kokku liita, siis saab väidetavalt kokku juba 70 protenti Argentina jalgpallifännidest.

River Plate ja Boca Juniors on Copa Libertadorese raames kohtunud aastate jooksul 24 korda ja sealhulgas 1978. ja 2004. aasta poolfinaalides, kuid finaalis mängitakse omavahel esmakordselt. Üldse on omavahel mängitud 246 kroda. Bocal on kirjas 88 ja River'il 81 võitu. 77 kohtumist on lõppenud viigiga.

Klubide esimene vastasseis leidis aste 1913. aastal. River võitis 2:1. Kahe tiimi omavaheline duell läks intensiivseks ja tuliseks 1920-ndatel. Ajalooliselt on River justkui rikkurite ja eliidi klubi. Boca on aga tööliste meeskond. Samas mõlemad said alguse Buenos Airese sadamaaladelt. Teineteisele on antud ka halvustavad hüüdnimed. Boca mängijad on “väiksed sead“ ning Rive'i omad “kanad (viide julguse puudumisele)“.

Argentina meistriks on River tulnud 36 ja Boca 33 korda. Copa Libertadorese on Boca võitnud 6 ja River 3 korda. Kui juurde lisada kõik erinevad kodused tiitlid, siis jääb Boca peale skooriga 67:63.