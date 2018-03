Sügisel koondisekarjääri lõpetanud Buffon kutsuti taas Itaalia koondisse

Itaalia jalgpallimeeskonna ajutine peatreener Luigi Di Biagio kutsus eelseisvateks sõprusmängudeks koondisse ka legendaarse väravavahi Gianluigi Buffoni.

40-aastane Buffon, kes on rahvuskoondist esindanud 175 korda, teatas eelmisel sügisel pärast Itaalia eemalejäämist MM-finaalturniirilt oma koondisekarjääri lõpetamisest. Viimasel ajal on aga Torino Juventuse väravavaht korduvalt mõista andnud, et kui Di Biagio ta koondisse kutsuks, võtaks ta pakkumise vastu.

Itaalia meeskond kohtub järgmisel reedel Wembley staadionil Inglismaaga ja neli päeva hiljem Manchesteris Argentinaga.

Debütantidena said koondisekutse 20-aastased ründajad Patrick Cutrone (AC Milan) ja Federico Chiesa (Fiorentina). Tänavu Nice`i eest Prantsuse meistriliigas 22 väravat löönud Mario Balotelli, kes mängis viimati Itaalia eest 2014. aasta MMil, jäi aga taas koondisekutseta.