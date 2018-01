Sprindikuningas alustab vutikarjääri? Usain Bolt läheb Dortmundi testimisele

Kergejõustikuga lõpparve teinud 100 ja 200 meetri sprindi maailmarekordiomanik Usain Bolt võttis vastu Dortmundi Borussia jalgpalliklubi kutse ilmuda nende juurde testimisele. Jamaikalane kaalub päris tõsiselt hakata veel 32-aastaselt jalgpallurina karjääri tegama.

Bolt pole teinud saladust, et tema süda kuulub maailma ühele suurimale brändile jalgpallimaailmas, Manchester Unitedile. Lootust ühel päeval nende punane särk ametlikus mängus selga tõmmata pole ta siiani maha matnud, kuid ukse uude valdkonda avab jooksumehele hoopis Saksamaa gigant Dortmundi Borussia.

Testiperiood Dortmundis saab teoks tänu spordirõivaste tootjale Pumale, kes on Borussia sponsor. Bolt treenib nendega märtsikuus. "Vigastus on paranenud ja ma olen uuesti tippvormis," rääkis Bolt, kes oma karjääri viimasel etteastel Londoni MM-il reie tagalihase ära tõmbas.

"Meil on märtsis Dortmundis testimine ning see määrab, mis sellest karjäärist saab, millises suunas see minema hakkab. Kui nad ütlevad, et ma olen hea ning mind peab veidi treenima, siis ma teen seda."

"See ajab mind pabinasse. Tavaliselt ma ei närveeri, kuid see on teistmoodi, see on nüüd jalgpall. Kohanemiseks läheb kindlasti aega, aga kui ma olen juba paar korda mänginud, siis harjun ilmselt ära. Kergejõustikuga alustades oli samamoodi. Olin alguses närvis, aga harjusin siis publikuga ning kõik loksus aegamisi paika."

"Üks mu suurimaid unistusi on teenida leping Manchester Unitediga. Kui Dortmund ütleb, et ma olen piisavalt hea, hakkan kõvasti treenima. Olen rääkinud Alex Fergusoniga ja öelnud, et ta peab minu eest kostma. Ta vastas, et kui ma vormi saan, siis ta vaatab, mis teha annab."

"Ma tõesti arvan, et mul on võimalus. Ma vaatan jalgpalli palju, ma saan sellest aru, ma mängin seda," lisas Bolt Daily Expressile antud intervjuus.

"Räägin oma hea sõbra Paul Pogbaga palju. Küsin temalt palju küsimusi. Ma tahan mängida, aga see peab juhtuma tippliigas. See saab olema raske, sest mu karjäär on olnud juba niivõrd hea, aga kui ma võidaks Meistrite liiga või midagi, oleks see midagi samaväärset minu saavutustega kergejõustikus."

"Kuid ma pean olema rohkem kui keskpärane. Mulle on paljud klubid - osad neist täiesti suvalised - lepingut pakkunud, aga ma tahan olla parim."

Bolt sõnas, et eelistaks mängida ääreründaja positsioonil, mis tema kiirust arvestades oleks kindlasti huvitav vaadata. Pikkuse poolest sobiks mees aga enim tipuründaja kohale.

"Isiklikult tahaksin mängida äärel, aga tean juba - kuulates teisi ja rääkides jalgpalluritega -, et mind pannakse ette," ütles Bolt, öeldes ka lõpuks, miks ta üldse jalgpalluriks saada tahab: "Ma ei tunne sprinditreeningutest puudust, küll aga suure rahva ees võistlemisest."