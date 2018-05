Sporditeadlaste uuring tuvastas, kes kõige tõenäolisemalt jalgpalli MM-i võidab

Jalgpalli Vaatluskeskus (CIES Football Observatory) sai poolteist kuud enne jalgpalli MM-i valmis uuringu, mis näitab, et kõige suuremad šansid Venemaal maailmameistriks tulla on Hispaanial.

Uuringu aluseks võeti koondislaste liigamängudes osalemiste arv ning nende liigade tase. Vaadeldava perioodi alguseks arvati 2017. aasta juuli.

Niisiis arvutatigi välja, et 23 mängijat, keda Hispaania koondis valikturniiril kõige rohkem kasutas, osales 81,1 protsendil koduliiga mängudes, mis on MM-il osaleva 32 riigi suurim näitaja. Kuigi see fakt iseenesest Hispaaniat veel soosikuks ei tõsta, siis koefitsendina on juurde märgitud, et nende klubide keskmine sportlik tase on kõrgemast kõrgem - hispaanlasi on arvukalt nii Meistrite liiga kaks korda järjest võitnud Madridi Realis, La Liga meisterklubis FC Barcelonas kui ka hiljuti Premier League'i võitjaks kroonitud Manchester Citys.

Valitsev maailmameister Saksamaa on CIES-i edetabelis neljandal kohal Brasiilia ja Prantsusmaa järel. Esiviisiku lõpetab Inglismaa, kelle mängijad osalesid 74 protsendil koduliiga mängudes. See protsent oli parem vaid Hispaanial, Brasiilial (78 %), Taanil (81 %) ja Jaapanil (75 %).

Värske uuringu järgi on MM-i autsaider Panama. Venemaa ise on vastavas edetabelis alles 14. kohal.

Vaata uuringu tulemusi SIIT