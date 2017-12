Soome võrdõigusvolinik nõuab selgitust: miks teenivad naissportlased meestest vähem?

Soome võrdõiguslikkuse ombudsman nõuab Soome Jalgpalliliidult selgitust, miks makstakse naisjalgpalluritele rahvuskoondise esindamise eest väiksemat kompensatsiooni kui meesjalgpalluritele.

"Meie tähelepanu on köitnud asjaolu, et mees- ja naisjalgpallurid teenivad koondise esindamise eest väga erinevaid summasid. Oleme algatanud uurimise, et välja selgitada, kas see vastab tõele ja miks see on nii," sõnas võrdõiguslikkuse ombudsman Jukka Maarianvaara, vahendab Yle.

Põhjamaades läbiviidud uuringu kohaselt said meessportlased 2016. aastal Soomes, Rootsis ja Norras 134 miljonit eurot, samas kui naissportlastele makstud summa küündis vaid 7,5 miljonini. Soomes oli eliittaseme meessportlaste toetus 37 miljonit eurot, naistel miljon eurot. Kõige suurem erinevus avastati seejuures võistkonnaaladel.

Soome Jalgpalliliidu kinnitusel tõsteti tänavu naisjalgpallurite toetust ning nende kompensatsioonisumma ületab nüüd miljoni piiri. Alaliidu peasekretär Marco Casagrande ütles, et arvatavasti on nende selgitus ombudsmani jaoks piisav ja sellega uurimine lõpetatakse.

Soome jalgpallimeeskonna kapten Tim Sparv sõnas Yle-le, et palgaerinevus on tingitud nõudmise ja pakkumise erinevusest ning asjaolust, et meeste jalgpall saab meedias suuremat kajastust ning tänu sellele ka suuremaid sponsorsummasid.

Põhjamaades on naiste ja meeste jalgpallikoondislaste kompensatsioonisummad võrdsustatud vaid Norras. Selline otsus tehti 2017. aasta alguses ja see tõi kaasa meesjalgpallurite koondisetoetuse olulise kärpimise.