Soome kuulus jalgpallur lõpetas ootamatult koondisekarjääri

Bremeni Werderis mängiv Soome jalgpallur Niklas Moisander teatas täna koondisekarjääri lõpetamisest.

"See polnud kerge otsus. Mõtlesin sellele terve viimase aasta. Ma arvan, et praegu on lahkumiseks õige aeg, kuigi tegemist on kurva otsusega," sõnas 32-aastane rahvuskoondise kapten, vahendab Ilta-Sanomat.

Moisander lisas, et teda viimastel aastatel seganud vigastused mängisid koondisekarjääri lõpetamisel suurt rolli.

2008. aastal rahvuskoondises debüteerinud keskkaitsja pidas Soome eest 64 kohtumist ja lõi kaks väravat. Kapteniks tõusis ta 2011. aastal.

Karjääri Turu Palloseuras alustanud Moisander mängis enne Werderisse siirdumist Hollandi klubides Amsterdami Ajax, PEC Zwolle ja AZ ning Itaalias Sampdorias.