Eelmise aasta lõpus Soome jalgpallimeeskonna peatreeneriks tõusnud Markku Kanerva pidi esimeses MM-valikmängus vastu võtma 0:2 kaotuse Türgilt.

Soomlastele said Antalyas saatuslikuks esimesed tosin minutit, mil Cenk Tosun lõi kaks väravat.

Türgil on nüüd I-alagrupi kolmanda meeskonnana 8 punkti, Soome on viie vooruga kogunud vaid ühe punkti ja jagab Kosovoga viimast kohta. Valikgrupi kaks paremat on Horvaatia (10p) ja Ukraina (8p), kes lähevad täna õhtul omavahel vastamisi.