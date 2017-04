Soome ja Rootsi vutifännid korraldasid Ahvenamaa metsades massikakluse

Iltalehti teatel korraldasid ühe taolise rusikavõitluse Soome klubi HJK ja rootslaste Hammarby fännid, keda oli kokku ligi 30. Kohtumispaigaks Mariehamnis Baltichalleni spordihalli kõrval asuv mets.

"Politseid informeeriti vahejuhtumist Baltichalleni kõrval metsas kell 15.30, kaklusest võttis osa palju inimesi," teatas politsei meediale.

"Politseipatrullide saabumisel sündmuspaika jõudsid mitu isikut põgeneda. Politsei vahistas kohapeal viis jalgpallifänni, keda kahtlustatakse avaliku korra rikkumises."

"Politsei kahtlustab, et tegu oli Soome ja Rootsi jalgpallifännide organiseeritud kaklusega. Enamus kakluses osalejaid polnud politseile varasemast tuttavad ning me pole siiani veel tuvastanud, kes nad olid."

Laupäeval Ahvenamaal toimunud Soome meistriliiga kohtumisel Helsingi HJK ja IFK Mariehamni vahel vahistati veel kaks korda rikkunud inimest, kellelt leiti kaasas olevat ka väike kogus kanepit. Väiksemaid korrarikkumisi pandi toime ka Mariehamni ümbruses. Võimude hinnangul reisis antud mänguks saarele 250-300 jalgpallifänni.

Kohtumine valitseva meistri Mariehamni ja mulluse hõbedameeskonna HJK vahel lõppes 1:1 viigiga.

Arranged youth fight 15.04.2017

Hammarby🇸🇪 vs. HJK Helsinki🇫🇮

15x15

The fight stopped by cops but the advantage was on the Swedish side. pic.twitter.com/xjAcJUoYlz— HooligansTV (@HooligansTV1) April 16, 2017