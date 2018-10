Skandaal jätkub: veel üks naine süüdistab Cristiano Ronaldot vägistamises

"Mulle helistas naine, kes väitis, et temal oli Ronaldoga sarnane kogemus," sõnas Stovall Daily Maili vahendusel. Stovall ei avalikustanud naise nime, aga sõnas, et annab tema käest saadud informatsiooni edasi Las Vegase politseile.

Hiljuti avas Las Vegase politsei taas uurimise Ronaldo osas, keda Kathryn Mayorga süüdistab vägistamises. Ronaldo on ise kõiki süüdistusi eitanud.

2005. aastal süüdistasid kaks naist, et Ronaldo ja tema sõber vägistasid nad Londonis ühes hotellis. Politsei lõpetas uurimise, sest üks naistest võttis oma tunnistuse tagasi. Naisõiguslased nõuavad nüüd, et ka see uurimine uuesti avataks.