Skandaal Bulgaarias: vihane peatreener ründas mängu ajal kahte kohtunikku, politsei eskortis mehe väljakult ära

Kariana Edren kaotas kohtumise 1:2, kui 90. minutil määras peakohtunik Ivaylo Nenkov Slava kasuks karistuslöögi, millest sündis võiduvärav.

Peatreener Atanas Dzhambazki ei olnud kohtuniku otsusega rahul ning tormas väljakule. Ta jooksis peakohtuniku Nenkovi juurde. Teda asus kaitsma abikohtunik Georgi Velikov, keda Dzhambazki lõi kaks korda näkku ja korra vastu rinda.

Seejärel jõudis platsile kohalik politsei, kes 49-aastase peatreeneri väljakult eemaldas.

Nii Atanas Dzhambazki kui tema tööandja Kariana Edren keeldusid vahejuhtumist kommenteerimast, vahendab Bulgaaria väljaanne Novinite. Bulgaaria jalgpalliliit teatas, et vahejuhtumit hakatakse uurima järgmisel nädalal.

Viimastel aastatel on mitmel korral rünnatud Bulgaarias mängu ajal kohtunikke. Kohalikud klubid ja fännid ning ajakirjandus on korduvalt süüdistanud Bulgaaria jalgpalliliitu ja kohtunikke osade klubide soosimises. Teiste hulgas süüdistatakse ametnikke Razgradi Ludogoretsi soosimises, kes on viimased seitse aastat järjest võitnud Bulgaaria kõrgliiga.