Sisemise verejooksuga haiglasse viidud Maradona pääses kodusele ravile

"Saan öelda kõigile, kes mu isa pärast muretsesid, et temaga on kõik korras," sõnas Dalma oma Twitteri kontol. "Ta saab varsti koju." Varsti pärast seda avaldas Reuters, et Maradona on haiglast välja lubatud.

Maradona oli kodumaal puhkamas ning pidi algselt pärast rutiinset arstlikku kontrolli naasma oma koduklubi juurde, milleks on Mehhiko esiliigas mängiv Dorados de Sinaloa, kuid nüüd jääb argentiinlane meeskonna pühapäevasest kohtumisest eemale.

Maradonal on varemgi terviseprobleeme olnud ning on võidelnud nii alkoholi- kui uimastisõltuvusega.