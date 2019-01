Sir Alex Ferguson: Messi on parem kui Maradona

"Ma leian, et Messi on parem, sest Maradona karjäär päris tipus kestis vaid mõned aastad," põhjendas Ferguson ajalehele The Times oma seisukohta.

Ferguson andis The Timesile vastava kommentaari, kui meenutas kaks päeva tagasi surnud spordiajakirjanikku Hugh McIlvanney`d, kes kirjutas Fergusoni elulooraamatu ("Managing My Life").

"Ma kujutan ette, kuidas Hugh oleks minu kommentaarile vastanud: "Sa ei tea s***agi, mida sa suust välja ajad. Ja samal ajal puhuks ta sulle suitsu näkku ja süütaks järgmise sigari," rääkis Ferguson lõbusalt.