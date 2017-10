Shakira poolt maha jäetud Pique langes Hispaania fännide mõnituste ohvriks

FC Barcelona jalgpalliklubi katalaanist keskkaitsja Gerard Pique on viimase nädala jooksul olnud Hispaania koondise tulihingeliste poolehoidjate vihaste repliikide sihtmärgiks. Ühtse kuningriigi pooldajatele ei anna asu fakt, et Pique osales Kataloonia iseseisvusreferendumil. Viimases Hispaania koondise mängus heitsid viimased juba nalja Pique eraelu üle.

Hispaania ja Kolumbia meedias on juba mõnda aega kirjutatud, et Pique ja tema pikaaegne elukaaslane Shakira on läinud lahku.

30-aastane Pique ja 40-aastane Shakira on olnud paar alates 2010. aastast ning neil on kaks ühist last: 4-aastane Milan ning 2-aastane Sasha.

Reedeses Hispaania koondise 3:0 võidumängus Albaania üle olidki mitmed hispaanlased tulnud Alicantes staadionile plakatitega, millega mõnitati halbu aegu Pique eraelus.

Hispaania väljaanne Cotilleo kirjutab, et paar ei ela juba mõnda aega koos. Otsuse lahkumineku osas oli teinud Shakira. Viimati nähti neid koos avalikkuse ees juunikuus Lionel Messi pulmas.