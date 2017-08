Sergio Ramos nõelas Mourinhot: ta on lihtsalt üks treener paljudest

Madridi Reali jalgpallimeeskonna kapten Sergio Ramos ütles enne tänaõhtust UEFA superkarikamatši Manchester Unitediga, et Inglise klubi praegune peatreener Jose Mourinho ei mänginud Reali päevil tema karjääris mingit rolli.

Ramos võitis Mourinho käe all korra Hispaania meistritiitli ja kohaliku karikasarja, kuid praegune juhendaja Zinedine Zidane on juhtinud Reali mõlemal oma hooajal Meistrite liiga triumfini.

Kui kaptenil paluti Mourinhot ja Zidane`i võrrelda, ütles hispaanlane: "Iga treener on erinev, sest tal on oma süsteem, taktika ja iseloom. Üks ei pea teisest parem olema, nad on lihtsalt erinevad. Zizoul on lihtsalt riietusruumis mängijatega väga hea läbisaamine, sest ta on endine jalgpallur. See annab talle ehk väikse eelise."

Ramoselt uuriti veel, millist rolli mängis Mourinho tema karjääris. Kolm hooaega Reali juhendanud portugallane pani varem paremal äärel mänginud Ramose keskkaitsesse, kuid hispaanlane ei tunneta, et see oleks tema karjääri mõjutanud. "Ta (Mourinho) oli lihtsalt üks treener, kellega olen koos töötanud. Olen kõigilt oma treeneritelt midagi õppinud ning seetõttu olen väga tänulik, kuid ma ei arva, et Mourinho oleks minu jalgpallurikarjääri mingilgi moel mõjutanud."