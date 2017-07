Sergei Zenjovi koduklubi tegi Soome koondislasele julmalt külma

Sergei Zenjovi tööandja Krakowi Cracovia on suurde tülli sattunud Soome vutikoondislase Petteri Forselliga, kellega sõlmitud lepingut klubi tunnistada ei soovi.

Forssell liitus Cracoviaga selle suve alguses pärast edukat hooaega Poola esiliigas, sõlmides uue meeskonnaga kolmeaastase lepingu. Kõik tundus roosiline: uus klubi, hea palk, tasemel liiga. Paraku vahetus seejärel tiimi peatreener - uueks lootsiks tuli Konstantin Vassiljevit Bialystoki Jagiellonias juhendanud Michal Probierz - ning Forssell oli järsku persona non grata, kirjutab Ilta-Sanomat.

"Esmalt üritas Cracovia väita, et tema üleminekupaberid ei olnud veel kohale jõudnud," selgitas palluri agent Jonne Lindblom. "Tegelik sõnum oli see, et klubi ei taha Petterit."

Probierz tahtis meeskonda mängijad tuua oma äranägemise järgi - nende seas ka Sergei Zenjov - ning enne teda toodud palluritest ta kuulda ei tahtnud. Forsell vabastati peatselt kõigist tiimi kohustustest.

Cracovia isegi ei üritanud lepingut kahepoolselt lõpetada, vaid otsustas omalt poolt ootamatult, et sõlmitud leping on kehtetu. Põhjuseks toodi, et Forssell oli kehvas vormis ning ei läbinud meditsiinilist kontrolli.

"See selgitus on täielik jamps," sõnas Lindblom. "Petteri läbis kõik testid suurepäraselt ning sai arstidelt isegi kiita. Meil on ka selle kohta vastavad dokumendid olemas."

Cracovia ei maksnud Forsellile ka kontrahtist tulenevat esialgset lepingu sõlmimise boonust. Koos kolme aasta palgaga teeb see kokku igati soliidse kuuekohalise summa, mida nüüd FIFA abiga taga hakatakse nõudma.

"Ma ei ole kunagi varem nii ebaprofessionaalset kohtlemist kogenud. See on niivõrd ilmselge, et meil on õigus. Läheme FIFA-sse ja laseme neil otsustada," lisas Lindblom.

Praegu otsib Forsell uut klubi - kuid agendi sõnul on Poola välistatud. "Cracovia juhid on mõjukad inimesed. Enne nendega liitumist oli meil laual veel mitme Poola klubi huvi, kuid nüüd on need ühtäkki kadunud nagu tina tuhka."