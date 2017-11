Sergei Pareiko "kadunud kaksikvend" sai Aafrikas hakkama järjekordse vägitükiga

Prantslasest jalgpallitreeneri Herve Renardi edulugu Aafrika jalgpallikoondiste eesotsas sai eile õhtul järjekordse peatüki.

Praegu Maroko koondise peatreenerina töötav 49-aastane Renard juhtis oma hoolealused võõrsil 2:0 võiduni Elevandiluuranniku üle, mis tähendas seda, et riik pääseb 20-aastase vaheaja järel taas MM-finaalturniirile.

Sealjuures püstitati finaalturniirile jõudmise protessi jooksul ka omamoodi ajalugu: nimelt ei lastud neljaliikmelises finaalgrupis endale kuue mängu jooksul lüüa ainsatki väravat. Lisaks sellele on suur osa Maroko koondislasest "kokku korjatud" teistest riikidest: näiteks viimase mängu algkoosseisust olid neli mängijat sündinud Hollandis, neli Prantsusmaal, kaks Hispaanias ning vaid üks Marokos - ning temagi kasvas tegelikult üles Belgias.

Maroko on Renardi jaoks juba neljas Aafrika koondis, keda mees juhendanud on - eelnevalt on ta olnud ka Angola, Sambia ja Elevandiluuranniku lootsiks. Mees on nautinud aafriklasi juhtides imekspandavat edu: 2012. aastal tüüris ta Sambia esimest korda ajaloos Aafrika meistriks, 2015. aastal viis ta Elevandiuuranniku sama tiitlini pärast 23-aastast pausi. Nüüd viis Renard Maroko koondise 20-aastase pausi järel MM-finaalturniirile.

Hoolimata koondiste ees saavutatud edust pole Renard klubitasandil sarnast menu nautinud: viimase viie aasta jooksul on ta Prantsuse kõrgliigas juhendanud nii Sochaux' kui Lille'i võistkondi, kuid on mõlemast tiimist vallandatud.

Pärast seda, kui Renard 2012. aastal Sambia Aafrika meistriks viis, hakkasid Eesti jalgpallisõbrad teda kutsuma "Sergei Pareiko kadunud kaksikvennaks" - väline sarnasus on ilmselge!