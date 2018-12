„See on häbiplekk kogu riigile!” Vabastajate karikast sai anastajate karikas

Maailma jalgpalli kõige tulisem derbi pidi Buenos Aireses toimuma 24. novembril, ent River Plate’i fännide poolt Boca meeskonna bussi suunas teele saadetud kivirahe tõttu lükati mäng järgmisele päevale. Matš ei saanud aga toimuda ka siis – Boca klubi põhjendas ära, et nende mängijad pole vaimselt ega füüsiliselt valmis mängima. Paljud said kannatada politseinike lastud pipragaasist, mitu pallurit said viga aga purunenud bussiakendest pärinenud klaasikildudest.

Kaks nädalat hiljem näib kohtumine olevat valmis lõpuks toimuma – ent mitte Buenos Aireses ega isegi Argentinas, kust see turvakaalutlustel hoopis Madridi viidi. Argentiinlased ise võtsid asja tõsise solvanguga: kuidas suudetakse samas linnas G20 tippkohtumine ohutult läbi viia, aga ühte jalgpallimängu mitte?