Salahi nõudmised Egiptuse jalgpalliliidule: mängija soovib kahte turvameest ja juhtide tagasiastumist, kui tema ohutus pole tagatud

Tüli sai algselt alguse aprillis, kui Salah'i pilti kasutati ilma tema nõusolekuta koondise ametliku sponsori, telekommunikatsiooni firma WE, reklaamis. WE on ühtlasi Salah'i enda sponsori Vodafone'i otsene konkurent. Käimasoleva nädala alguses süüdistas Salah jalgpalliliitu tema kirjade ignoreerimises antud teemal.

Nüüd nõuab 26-aastane egiptlane jalgpalliliidu juhtide tagasiastumist, kui nad ei suuda mängijale tagada piisavat turvalisust koondise mängude ajal. Nimelt häirib ründajat fännide käitumine, kui käimas on koondise mängude periood.

Daily Maili andmetel on fännid ilmunud hotellis keset ööd Salah'i ukse taha ja nõudnud pilte ja autogramme. Lisaks on toetajad pidevalt seganud koondise treeninguid, joostes keset trenni väljakule Salah'iga kohtuma.

Salah'i järjekordseid kirju jalgpalliliidule on taas ignoreeritud ja mängija nõuab juhtide tagasiastumist. Kirjades soovib Salah, et fännid ei saaks teda enam treeningu ajal segada. Teda peaks pidevalt saatma kaks turvameest ja ta ei soovi enam üles astuda ühelgi avalikul üritusel, mis on seotud Egiptuse jalgpallikoondisega.