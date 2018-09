Salah sai oma tahtmise: Egiptuse koondisele palgati turvamehed

Salah kurtis, et tema ohutus pole koondisemängude perioodidel piisavalt tagatud. Näiteks olevat varasemalt fännid öösel tema hotellitoa uksele koputanud, et Liverpooli ässaga pilti teha ja autogrammi küsida. Rahu ei anta ka treeningutel, mis tihtipeale on fännidele avatud.

Salah esitas alaliidule nõudmise: palgake mind valvama vähemalt kaks turvameest või ma ei tule enam oma riiki esindama. Vutiliidu juhid saatsid kõigepealt Salah'le vastu kurja kirja, milles öeldi, et nad ei kavatse teda kohelda kui superstaari, kuid kohaliku meedia teatel ei jäänud neil lõpuks midagi muud üle, kui vaidluses järele anda.

Egiptuse jalgpalliliidu ametnik Karam Kurdi kinnitas, et koondis peab edaspidi kõik treeningud vaid kinniste uste taga ning turvalisust tõhustatakse ka hotellides, veendumaks, et ükski austaja enam Salah' ööund ei segaks.

Salah saabus pühapäeval Kairosse, et valmistuda nädalavahetusel toimuvaks Aafrika Rahvuste karika kvalifikatsioonmänguks Nigeri vastu.