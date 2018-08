Salah ja Egiptuse jalgpalliit on omavahel tülis: Salah süüdistab liitu tema kirjade ignoreerimises

Tüli sai alguse aprillis, kui Salahi pilti kasutati ilma tema nõusolekuta koondise ametliku sponsori, telekommunikatsiooni firma WE, reklaamis. WE on ühtlasi Salahi enda sponsori Vodafone'i otsene konkurent.

"Minu ja minu advokaadi kirju ignoreeritakse," kirjutas 26-aastane Salah oma Twitteri kontol. "Ma ei tea, miks nad nii käituvad. Kas teil pole aega, et mulle vastata?"

"On täiesti loomulik, et jalgpalliliit hoolitseb oma mängijate eest, kuid siin on täpselt vastupidine olukord," lisas ründaja.

Salah'i advokaat Ramy Abbas sõnas järgmist: "Me küsime garantiid, et Salah'i õigusi rohkem ei rikutaks. Nad pole meile jätkuvalt vastanud. Me ei soovi erikohtlemist. Mul oleks väga hea meel, kui ühegi Egiptuse koondislase õigusi ei rikutaks."

Egiptuse jalgpalliliit eitas kuuldusi, et Salah keeldub järgmises mängus koondist esindamast. Egiptus mängib 8. septembril Aafrika meistrivõistluste kvalifikatsioonis Nigeriga.