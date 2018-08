Saksamaa koondislane astus Mesut Özili kaitseks välja: kas see pole siis rassism, kui Saksamaa poliitik meid kitsen*****aks kutsub?

Türgi päritolu Mesut Özil ja Ilkay Gündogan langesid Saksamaal suure kriitika alla enne suvist jalgpalli MM-i, kui mõlemad mängijad poseerisid piltidel Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga.

Lisaks peeti Saksamaal Mesut Özili üheks peasüüdlaseks koondise põrumises MM-il. Juulis teatas Özil koondisekarjääri lõpetamisest ning süüdistas kohalikku jalgpalliliitu rassistlikus kohtlemises.

"Kui me võidame, olen sakslane, aga kui kaotame, olen hoopis immigrant," kirjutas Özil toona.

Nüüd võttis Gündogan taas sõna Özili ja tema kohtlemise teemal. "Kas meid koheldi rassistlikult? Öelge teie mulle," vahendas Daily Mail Gündogani sõnu. "Kas see pole siis rassism, kui Saksamaa poliitik ütleb, et koondises mängib 25 sakslast ja kaks kitsen*****at?"

"Seda lihtsalt peab kutsuma rassismiks. See aga ei tähenda, et kõik sakslased on rassistid. Kahjuks on inimesi, kes kasutavad mind ja Özili ära poliitiliselt. Selline käitumine ületab rassismi piirid."

"Mul on kahju, et Özil koondisekarjääri lõpetas," sõnas Gündogan Özili kohta veel. "Ta andis Saksamaa jalgpallile palju juurde ja koondis vaid kaotab sellest."