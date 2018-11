Saksamaa ekskoondislane leidis rahvusmeeskonna põrumisele ootamatu süüdlase: Pep Guardiola

Suvisele MMile tiitlikaitsjana sõitnud Saksamaa piirdus finaalturniiril kõigest alagrupimängudega ning jäi eile lõppenud Rahvuste liiga alagrupiturniiril samuti viimaseks, kukkudes B-divisjoni.

Briegeli arvates tuleb koondise allakäigu põhjuseid otsida ajast, kui Müncheni Bayernit juhendas Guardiola. "See on tema (Guardiola) süü. Ta valetas meile, öeldes, et võitmiseks piisab 75%-lisest palli valdamisest," rääkis sakslane ajalehele Marca.

"Jalgpallis nii ei saa. Tulemus on märksa olulisem kui mängu kontrollimine. Palli valdamisest ei piisa võitmiseks. Prantsusmaa näitas seda ilmekalt, kui tuli suvel maailmameistriks," lisas Briegel, kelle arvates on Guardiola juurutatud vale taktika kandunud Bayernist edasi rahvuskoondisse.

Saksamaa viigistas eile koduväljakul Hollandiga 2:2 ning lõpetas Rahvuste liiga A-divisjoni esimese alagrupi kahe punktiga viimasel kohal. Poolfinaali pääses sellest grupist Holland, kellega koos hakkavad uue liiga võitu jahtima Inglismaa, Portugal ja Šveits.