Saksamaa ajaleht: Cristiano Ronaldo vastu esitatud süüdistused on 100% vettpidavad

Der Spiegel kirjutas septembri lõpus, et Ronaldo vägistas 2009. aasta 12. juunil Las Vegases ameeriklanna Kathryn Mayorga ja maksis talle vaikimise eest 375 000 dollarit.

Ronaldo on naise vägistamist kategooriliselt eitanud ja portugallase juriidilised esindajad on lubanud ajalehe laimu eest kohtusse kaevata. Eile teatasid Ronaldo koduklubi Torino Juventuse advokaadid, et süüdistusdokumendid on "täielikult fabritseeritud".

Der Spiegel andis täna sellele vastulöögi, kinnitades, et nende käsutuses olevad materjalid, mis saadi esmakordselt "Football Leaksi" skandaali kaudu juba 2017. aastal, on tõesed.

"Meie valduses on sadu dokumente erinevatelt allikatelt. Kõik need kinnitavad meie esitatud fakte," teatas Der Spiegel. "Jääme oma seisukohtade juurde. Meil pole mingit alust arvata, et need dokumendid pole audentsed."

"Pealegi, nagu alati enne iga artikli avaldamist, oleme informatsiooni üksikasjalikult üle kontrollinud ja selle ka juriidiliselt üle vaadanud," lisas ajaleht oma pressiteates.

Üks Ronaldo advokaatidest, Peter S. Christiansen tegi eile avalduse, kus kinnitas, et Ronaldo ja teda vägistamises süüdistava Mayorga vahel tehti tõepoolest 2010. aastal leping, mille kohaselt maksti naisele. Leping tehti aga mitte seetõttu, et Ronaldo oleks ta vägistanud, vaid selleks, et mõlemapoolselt kokku lepitud seksuaalse vahekorra järel ei tuleks süüdistusi.