Saksa telekommentaator: vanglas saaks Cristiano Ronaldost Miss September

Saksa telekanali ARD ekspertkommentaatorina töötav Mehmet Scholl on endale kaela tõmmanud paljude Cristiano Ronaldo fännide pahameele.

Nimelt võttis endine Saksamaa koondise Müncheni Bayerni poolkaitsja nõuks Konföderatsioonide karikal kommenteerida Ronaldo maksupettuse skandaali Hispaanias, spekuleerides läbi huumoriprisma, mismoodi portugaallase vangipõli välja näeks.

Scholli tsitaal kõlas: "Kui Cristiano Ronaldo tõesti vangi pannakse, kardan ma, et temast saab seal Miss September."

ARD spordisaade Sportschau valas õli veelgi tulle, avaldades Scholli sõnad oma Twitteri kontol mehe näopildi kõrval.

Ronaldo droht ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. ARD-Experte Mehmet Scholl macht sich ganz andere Sorgen um CR7. ;-) pic.twitter.com/w8N5z3e8hv— Sportschau (@sportschau) June 17, 2017

Saadet näinud inimesed Saksamaal süüdistavad Scholli homofoobses käitumises. "Keeran nüüdsest peale teleka alati kinni, kui Scholl eksperdina üles astub," kirjutab üks Twitteri kasutaja.

Ajakiri Focus on kommentaari võtnud ka Saksa gei- ja lesbiliidu esindajalt, kes lausus: "See on rumal homofoobne väljaütlemine. Kuulujutud Ronaldo kohta tulevad ainult sellest, et ta hoolib nii palju oma välimusest. Väljend "vanglast saaks temast Miss September" on häbematu ja kõneleb tema taktitundetusest."