Saksa koondise kapten: aitäh, Venemaa, armastame teid!

Maailmajagude karikaturniiril Saksamaa koondise kaptenipaela kandev Julian Draxler esines enne tänaõhtust finaalmatši Saksa jalgpalliliidu kodulehel avaldusega, kus ülistas Venemaa turniirikorraldust ja vutifänne.

"Kallid Venemaa jalgpallisõbrad," laulis Draxler hosiannat. "Me saime teie ilusas riigis veeta kolm nädalat ja tahame teile turniiri lõpu puhul edastada ühed suured tänusõnad. Täname teid suurepärase organisatsiooni, paljude abikäte ja kestva turvatunde eest. Tahame tänada Venemaa orgkomiteed, töötajaid staadionitel, hotellides ja lennujaamades, vabatahtlikke, ja mõistagi teid, kallid Vene jalgpallifännid.

Öeldakse, et maailmajagude karikaturniir on peaproov MM-finaalturniiriks. Pärast kolme nädalat võime öelda, et Venemaa läbis selle ülimalt edukalt."

Saksamaa ja Tšiili finaalmäng peetakse täna õhtul kell 21.00.