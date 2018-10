Sadade miljonite eurode küsimus. Mis saab Cristiano Ronaldot tabanud vägistamisüüdistusest?

Septembri lõpus tuli Saksamaa väljaanne Der Spiegel lagedale uudisega, mille kohaselt vägistas Cristian Ronaldo 2009. aastal Las Vegases ameeriklanna Kathryn Mayorga. Ronaldo maksis Mayorgale toona 325 000 eurot. See, et raha omanikku vahetas, on nüüdseks kinnitatud fakt. Ronaldo leeri sõnul tehti tehing, et Mayorga lõpetaks portugallase süüdistamise. Nende sõnul vägistamist aga ei toimunud. Asjaga minnakse siiski edasi ja nagu selgub, siis peale Ronaldo maine ja vabaduse on kaalukausil väga suured summad. Kuigi Ronaldo koduklubi Torino Juventus seda eriti välja ei näita, siis finantsiliselt on neil isegi rohkem kaotada.