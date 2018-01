Ryan Giggs saab endale esimese suure töökoha

Manchester Unitedi vutilegend Ryan Giggs nimetatakse esmaspäeval uueks Walesi koondise peatreeneriks, kirjutab Inglise meedia.

2014. aastal profikarjääri lõpetanud Giggsi senine ainus kogemus peatreenerina pärineb sama aasta kevadest, kui ta David Moyesi vallandamise järel mõneks mänguks Unitedi ohjad mängiva peatreenerina üle võttis.

Seejärel töötas Giggs kaks aastat Unitedis Louis van Gaali abitreenerina, ent seejärel pole waleslasel püsivat töökohta olnud. Mees on ise küll väitnud, et on Premier League'is töötamisest huvitatud, kuid ükski klubi peale Swansea pole soovinud talle veel võimalust anda - Swansea pakkumisest polnud aga Giggs ise huvitatud.

Walesi koondise senine peatreener Chris Coleman, kes viis meeskonna 2016. aasta EM-finaalturniiril koguni poolfinaali, otsustas pärast ebaõnnestunud MM-valiksarja ameti maha panna.

Walesi jalgpalliliit peaks Giggsi ametlikult ametisse nimetama täna.