"Rott sõi öösel osa mu jalast ära!" Endise Inglismaa koondislasega juhtus Lõuna-Aafrikas pentsik õnnetus

57-aastasel endiselt kaitsemängijal on esimese tüübi diabeet, mistõttu ei tunne ta oma jalgu väga hästi. 16 korda Inglismaa koondise eest mänginud Mabbutt oli parasjagu Lõuna-Aafrika Vabariigis oma tütart külastamas, kui temaga õnnetus juhtus.

"Kõik need vastased, kelle vastu olen mänginud... Ja nüüd võtab mind rajalt maha rott!" jäi Mabbutt BBC raadiosaates kuus nädalat tagasi juhtunud hirmsast sündmusest rääkides heatujuliseks.

"Läksin magama ja öösel tuli minu tuppa rott, ronis voodisse ja otsustas minu jalga järama hakata," kirjeldas Mabbutt. "Ta tegi mu varbasse suure augu ja läks luuni välja. Samuti sõi ta minu tallaalust."

Mabbutti sõnul näksas rott ka tema tütart, kes magas teises toas. "Ta hammustas esmalt mu tütart pöidlast. Tütar tuli minu juurde ja ütles, et midagi hammustas teda. Aafrikas olles kahtlustad esimesena kohe madusid ja skorpione."

Tund aega hiljem tundis ka Mabbutt, et midagi hammustab teda pöidlast. Ärgates märkas ta aga, et tema jalg on üleni verine. "Kahjuks sai rott korraliku eine ja mina ei tundnud mitte midagi."

Puhkus lõppeski Mabbutti jaoks varakult - ta sõitis tagasi Inglismaale operatsioonile, pidi nädala haiglas veetma ning saab siiamaani igapäevaselt ravi.